Сбившая насмерть мальчика в Балашихе обвиняемая попросила об условном сроке

Ольга Алисова попросила суд об условном сроке наказания или предоставлении ей возможности воспитать дочь до 14-летнего возраста. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В своем последнем слове она подчеркнула, что судебное следствие было несправедливым.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил для нее три года колонии общего режима, так как следствие полностью установило ее вину — Алисов неправильно оценила обстановку, разговаривала во время движения по телефону, и нарушением скоростного режима превратила опасную ситуацию в аварийную.

23 апреля 2017 года 31-летняя Алисова сбила Алексея Шамко. Судмедэксперты выдали заключение о том, что мальчик в момент наезда был пьян. Его отец сумел добиться признания потерпевшим по делу о халатности экспертов. Глава бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Владимир Клевно был отстранен от должности из-за резонансного дела о «пьяном мальчике».