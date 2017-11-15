Турчак опроверг подозрения в причастности к покушению на Олега Кашина

И. о. секретаря генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак в интервью «Коммерсанту» заявил о своей непричастности к покушению на журналиста Олега Кашина.

«Я был допрошен практически сразу после покушения на Олега Кашина. И это была не просто беседа, а комплекс следственных действий»,— пояснил Турчак.

По его мнению, партия ЕР не может понести имиджевые потери из-за этого случая, так как его оговорили.

Мнение журналиста, что именно он является заказчиком покушения, Турчак объяснил тем, что Кашина ввели в заблуждение.

«Злоумышленники понимали, что Олег блогер и будет придавать событиям максимальную публичность. Они просто использовали его втемную, чтобы оговорить меня, и, как торпеду, применили его абсолютно обоснованную злость», — заявил Турчак.

Само дело вице-спикер связал с попыткой рейдерского захвата предприятия, производящего вооружения и военную технику.

«Это не политика. Это бизнес. Борьба за контроль над предприятием», — подчеркнул он. Речь идет об оборонном холдинге «Ленинец», принадлежащем отцу и брату Андрея Турчака.