СМИ узнали о гибели мордовского срочника в Сирии

Мордовское издание «Столица С» сообщило о гибели в Сирии российского контрактника — уроженца местного села Оброчное Ичалковского района Юрия Эбеля (Колядёнкова), который, как утверждают его родственники, служил в «ЧВК Вагнера» и в 2014 году участвовал в «миротворческой деятельности» в Крыму и на Донбассе, а сирийская командировка стала для него пятой по счету поездкой в горячую точку.

«Поехал в Сирию в октябре. Это была его третья поездка, и летом он сказал: "Это будет последний раз". Нет бы сказать, что крайний. До этого он ездил весной 2017 года и в конце 2016 года. Тогда было все нормально», — рассказала РБК Татьяна Морараш, знакомая с Юрием более десяти лет.

По словам родных контрактника, он погиб при обстреле, который произошел в Сирии 20 октября, причем вместе с ним жертвами боевиков стали еще 18 человек.

«Незадолго до смерти он прислал жене сообщение с просьбой писать ему смс. «Отвечать не смогу, но прочитаю обязательно», — написал он. Сведения о недоставленных сообщениях стали приходить на телефон девушки 20 октября», — пишет «Столица С».

По ее данным, родственники Юрия получили извещение о его смерти 1 ноября, а через несколько дней в Оброчное привезли гроб с его телом, после чего на местном кладбище состоялись похороны. У молодого человека остался восьмимесячный сын.

Проанализировав профиль Эбеля «ВКонтакте», телеграм-канал Conflict Intelligence Team отмечает, что Юрий прошел срочную службу пять лет назад.

По фото, которое один из близких погибшего опубликовал в соцсети, авторы сообщения определили, что у контрактника была нашивка военной разведки, а также ряд медалей и знаков отличия — нагрудный знак специалиста 2-го класса, знак отличия «Парашютист-отличник», квалификационный знак за окончание военного образовательного учреждения (но при этом погоны рядового) и нагрудный знак «Гвардия», указывающий, что воинская часть, где служил Юрий, носила звание «гвардейской».

На этом основании администраторы канала делают вывод, что речь идет об одной из двух бригад спецназа ГРУ — 3-ей (Тольятти) или 22-й (Ростовская область).

Отметим, что в Тольятти у Эбеля осталась сестра Оксана Нарзяева, которая в интервью журналистам заявила: «Он погиб 20 октября, и без комментариев, ведь мне моего брата никто не вернет уже, а за больное не надо трогать».