Венесуэла и РФ подписали новый протокол о реструктуризации долга

Властям Венесуэлы удалось договориться о реструктуризации долга перед Россией. Был подписан соответствующий межправительственный протокол, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов РФ.

С венесуэльской стороны документ подписывали вице-президент по вопросам экономики и финансов, министр сельского хозяйства и земель этой страны Уильмар Альфредо Кастро Сотельдо и министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа.

«Облегчение долгового бремени, предоставляемое республике в результате реструктуризации задолженности, позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов», — отметили в Минфине РФ.

В общей сложности, сумма задолженности достигла 3,15 млрд долларов. Согласно новому графику, платежи по кредиту растянутся на 10 лет, причем в первые шесть лет будут минимальными, а затем вырастут.

Россия является одним из главных кредиторов Венесуэлы, в 2011 году она предоставила ей кредит на сумму 4 млрд долларов для закупки продукции российской промышленности. Венесуэла использовала больше половины этого кредита, но в 2014 году в связи со сложной экономической ситуацией попросила продлить срок использования ссуды.

В прошлом году Москва дала согласие на реструктуризацию 2,84 млрд долларов задолженности, включая пени за просрочку, проценты за использование основной суммы и непосредственно подлежащий погашению долг. По согласованным условиям, Венесуэла за пять лет, начиная с минувшего марта, должна была выплатить 2,2 млрд долларов, а оставшуюся часть возвращать до 2021 года включительно. В июне стало ясно, что долговые обязательства нарушены, и тогда стартовали новые переговоры о реструктуризации.