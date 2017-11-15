СК рассматривает три версии крушения самолета под Хабаровском

Следственный комитет отрабатывает три возможные причины падения самолета Л-410 под Хабаровском, сообщает РИА Новости.

В рамках уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации рассматриваются такие основные версии как ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия или технические неисправности.

Также стало известно, что Роспотребнадзор проверит «Хабаровские авиалинии», которым принадлежал самолет.

Расследованием крушения Л-410 займется специальная комиссия.

Ранее 15 ноября стало известно о крушении пассажирского самолета под Хабаровском. По разным источникам, погибли от 6 до 8 человек. Сообщалось, что выжил четырехлетний ребенок, который сейчас госпитализирован.