«Голос Америки» получил предупреждение по закону об иноагентах

Редакция радиостанции и интернет-ресурса «Голос Америки» получила уведомление министерства юстиции РФ о «возможности распространения ограничений», предусмотренных принятым сегодня законом о признании зарубежных СМИ иностранными агентами.

«В письме, в частности, отмечается, что поскольку в деятельности "Голоса Америки" имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на него могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством», — цитирует ТАСС слова своего источника в Минюсте.

Напомним, речь идет о законе, по которому средство массовой информации, получающее финансирование из-за границы, может быть признано иностранным агентом. Его сегодня в третьем, окончательном чтении приняла Государственная дума — причем единогласно и сразу после второго чтения, завершившегося ранее днем с тем же результатом. Теперь документ должен поступить на подпись к президенту РФ.

Вице-спикер Думы Петр Толстой назвал поправки вынужденным ответом на действия США, которые потребовали от российского телеканала RT пройти регистрацию в качестве иноагента. Зампред нижней палаты парламента заверил, что обновленный закон не окажет отрицательного воздействия на свободу слова в России.

Комментируя принятие закона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ни одно посягательство на свободу российских СМИ за рубежом не останется без ответа, и нынешние поправки как раз им и являются. Тем не менее представитель Кремля призвал не делать преждевременных выводов по поводу возможной жесткости этого закона — до тех пор, пока не сложилась практика его правоприменения.

«Голос Америки» вещает на русском языке с 1947 года и ставит своей задачей, как говорится на его сайте, «максимально доступно объяснять русскоязычной аудитории реалии американской жизни и политики», «представлять действия Соединенных Штатов ясно и эффективно», а также «представлять ответственные дискуссии и мнения об этих действиях».