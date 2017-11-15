Михаила Задорнова похоронили в Юрмале рядом с отцом

На кладбище Яундубулты в Юрмале похоронили российского сатирика Михаила Задорнова, последней волей которого было упокоиться рядом с могилой отца — Николая Задорнова.

На похоронах присутствовали родные и близкие друзья покойного. Отпевание артиста прошло в рижской церкви Александра Невского, передает РИА Новости.

Напомним, Задорнов скончался на прошлой неделе от онкологического заболевания головного мозга, которое было диагностировано в начале 2016 года. Последнее выступление сатирика состоялось 23 октября, у него произошел эпилептический припадок прямо на сцене. Из-за курса химиотерапии артист вынужден был отменить большинство запланированных выступлений и отказаться от участия в ряде проектов.

Михаил Задорнов родился в 1948 году. Его дебют на телеэкране состоялся в 1982 году, но слава пришла к сатирику только двумя годами позже. Он является автором свыше десятка книг, включая путевые заметки, сатирические и лирические рассказы, пьесы, очерки и юморески.