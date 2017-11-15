Военные Зимбабве объяснили напоминающие госпереворот события

Представитель армии Зимбабве выступил по местному телевидению, чтобы заверить население страны в безобидности действий военных в столице, городе Хараре, передает BBC.

По его словам, происходящее ни в коем случае не является «военным захватом правительства» — это «действия, направленные против преступников», совершавших «преступления, которые вызывают социальный и экономический кризис». Тем не менее, судя по последним сообщениям СМИ, армия перекрыла подступы к правительственным учреждениям в Хараре.

«Как только мы закончим свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло», — говорилось в заявлении. Кроме того, представитель военных утверждал, что безопасности 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе и его семьи ничто не угрожает.

Напомним, в начале месяца Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагва, которого военные прочили ему в преемники и поддерживали. Вторым претендентом на президентский пост является нынешняя первая леди Грейс Мугабе.

В минувший понедельник командующий генеральным штабом зимбабвийской армии Константин Чивенга обратился к главе государства с призывом прекратить чистки в правящей партии, откуда исключили опального Мнангагву (сам он покинул страну).

Чистки затронули десятки бывших борцов за освобождение, в рядах которых некогда состоял и сам Мугабе. Ветераны, сражавшиеся вместе с ним в 1970-х годах, теперь обвиняют президента в том, что он «предал революцию».

Затем в СМИ появились сообщения о том, что в сторону Хараре двинулась колонна бронетехники. Кроме того, сообщалось о захвате военными столичного телецентра и взрывах на улицах города, но эта информация не получила подтверждения.

Дипломатические ведомства США и Великобритании издали рекомендации для своих граждан, которые в настоящее время находятся в Хараре, — по возможности оставаться в помещениях «до появления определенности», избегать политической активности или действий, которые могут быть приняты за таковую, особенно дискуссий в общественных местах и публичной критики в адрес президента.