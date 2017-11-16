Минюст перечислил будущих иноагентов среди СМИ

Минюст России опубликовал на своем сайте список СМИ, которые собирается признать иностранными агентами.

Как отмечает ведомство, «в ближайшее время могут вступить в законную силу» поправки, принятые Госдумой и вводящие термин СМИ-иноагента.

В связи с этим Минюст 15-16 ноября направил письма ряду изданий о том, что как только закон вступит в силу, их могут признать иностранными агентами.

Как уточнили в Минюсте, иноагентами собираются признать «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проека «Фактограф».