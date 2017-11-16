Три российских биатлониста смогут выступить на Играх за Южную Корею

Российские биатлонисты Тимофей Лапшин, Анна Фролина (до замужества Булыгина) и Екатерина Аввакумова, ранее получившие гражданство Южной Кореи, смогут выступать за эту страну на зимних играх 2018 года.

Такое решение принял Олимпийский комитет России, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз ОКР.

Всего в преддверии Олимпиады Южная Корея, как отмечает РБК, натурализовала дюжину спортсменов из России, США, Канады и Германии.

В частности, гражданство республики получил российский фигурист Кирилл Минов.