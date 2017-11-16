Россиянам предложили выбрать название строящегося в Крыму моста

16 октября на специальном сайте http://назовимост.рф/ началось голосование за лучшее название транспортного моста, пересекающего Керченский залив.

Предлагается пять названий: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Имеется также графа «свой вариант».

Организаторы конкурса отметили, что при подготовке голосования в первую очередь учитывалось мнение местных жителей — какие названия нравятся, какие прижились.

Организатор конкурса Минтранс РФ определит победившее название через месяц.