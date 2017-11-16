16 ноября 2017, 10:44
Россиянам предложили выбрать название строящегося в Крыму моста
16 октября на специальном сайте http://назовимост.рф/ началось голосование за лучшее название транспортного моста, пересекающего Керченский залив.
Предлагается пять названий: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Имеется также графа «свой вариант».
Организаторы конкурса отметили, что при подготовке голосования в первую очередь учитывалось мнение местных жителей — какие названия нравятся, какие прижились.
Организатор конкурса Минтранс РФ определит победившее название через месяц.
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