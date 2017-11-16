ЦБ попросил россиян не покупать новые банкноты дороже номинала

Дальневосточное главное управление Банка России напомнило, что тираж купюр достоинством 200 и 2000 рублей не ограничен, потому предложило россиянам не покупать новые банкноты по цене выше номинала. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на обращение пресс-службы.

«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала… Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Новые банкноты были введены в обращение 12 октября, уже в конце ноября они поступили в обращение в Приморье. Вскоре после этого на интернет-площадках появились предложения о продаже банкнот по цене гораздо выше их номинала. В связи с этим ЦБ счел нужным напомнить россиянам, что новые купюры не являются памятными и их тираж ограничен не будет.