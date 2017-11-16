«Газпром» потратит миллиарды рублей на патриотические парки

Правление «Газпрома» одобрило повышение трат на благотворительные проекты в текущем году на 60% — до рекордных 26,3 млрд рублей. Как пишет Bloomberg, это следует из инвестпрограммы компании и программы сокращения затрат, утвержденных правлением в октябре.

По данным издания, основная часть этой суммы пойдет на создание мультимедийных исторических парков «Россия — моя история» в различных городах страны. Кроме этого деньги поступят на поддержку любительского спорта в Иркутске — «Газпром» уже построил в городе водноспортивный комплекс.

Издание отмечает, что благотворительные траты «Газпрома» теперь сопоставимы с тратами американской ExxonMobil. Однако капитализация ExxonMobil в семь раз больше, чем у «Газпрома».