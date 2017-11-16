В Госдуме предложили построить город для добычи криптовалюты

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в Минпромторг, Минсвязи и на телеканал RT письмо с предложением создать в Сибири город для майнинга криптовалюты.

«Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов. Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья», — отмечает парламентарий.

Между тем глава думского комитета по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Аксаков рассказал телеканалу, что в парламенте уже разрабатывают нормативные документы по криптовалютам.

Планируется ввести понятия в том числе майнинга в правовое поле, а также обязать тех, кто зарабатывает на криптовалютах, регистрироваться и платить налоги. По словам Аксакова, решение о строительстве майнинг-города должен принимать бизнес, а не государство.