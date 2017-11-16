16 ноября 2017, 16:23
Минюст разработал закон о коллективных исках
Министерство юстиции России разработало законопроект, вводящий институт коллективных исков. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве.
В настоящее время иски в защиту интересов неограниченного круга лиц могут подавать общества защиты прав потребителей. Если документ примут, это смогут сделать и рядовые граждане.
Групповой иск, по замыслу Минюста, должны подавать минимум 21 человек.
В ходе процесса к иску смогут присоединиться и другие потерпевшие.
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