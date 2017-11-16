Минюст разработал закон о коллективных исках

Министерство юстиции России разработало законопроект, вводящий институт коллективных исков. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве.

В настоящее время иски в защиту интересов неограниченного круга лиц могут подавать общества защиты прав потребителей. Если документ примут, это смогут сделать и рядовые граждане.

Групповой иск, по замыслу Минюста, должны подавать минимум 21 человек.

В ходе процесса к иску смогут присоединиться и другие потерпевшие.