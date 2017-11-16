МОК назвал условие участия России в зимних Играх

Для допуска на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, российские спортсмены должны сдать достаточное количество допинг-проб. Это подтвердит их непричастность к приему запрещенных препаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Ранее сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения ряда пунктов дорожной карты, в частности, из-за непризнания государственной программы допинга на Играх в Сочи.

«Исполком МОК в декабре примет решение об участии российских спортсменов с учетом всех обстоятельств, в том числе и с учетом обеспечения равных условий на зимних Олимпийских играх 2018 года. Предтурнирная рабочая группа будет продолжать делать все возможное, чтобы все спортсмены, имеющие право на выступление в Пхенчхане в 2018 году и, в частности, российские спортсмены, прошли необходимое тестирование», — сказали в МОК.

Заседание исполкома МОК пройдет с 5 по 7 декабря.

Ранее сегодня глава МОК Томас Бах заявил о том, что не следует смешивать отказ в аккредитации РУСАДА и участие российской сборной в Играх.

Как отметил позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «исходим из недавнего заявления Томаса Баха о том, что это решение WADA не имеет прямого отношения к вопросу об Олимпийских играх».

«Готовимся к Олимпийским играм», — добавил представитель Кремля.