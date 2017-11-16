СМИ рассказали о передаче частному оператору контроля над всеми товарами в России

Российские власти предлагают создать систему маркировки всех товаров и передать контроль над ней в частные руки, пишут «Ведомости» со ссылкой на анонимных федеральных чиновников и источники, близкие к Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По словам собеседников издания, разработку системы маркировки товаров вероятнее всего поручат ЦРПТ, который контролируют USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорация «Ростех» и Almaz Capital Partners Александра Галицкого. В ведение Центра, который уже работает над созданием системы маркировки табака и обуви, может войти также создание центров хранения и обработки данных, а также обслуживание системы.

При этом официальное подтверждение информации о создании новой системы маркировки всех товаров не поступало. Однако «Коммерсантъ» уточняет со ссылкой на источники, что на совещании в правительстве решили разработать систему, которая позволит с 2024 года маркировать все продаваемые в стране товары для борьбы с контрафактом.

В ЦРПТ, USM Holdings, «Ростехе» и правительстве отказались дать комментарии по вопросу о проекте государственно-частного партнерства в данной области.