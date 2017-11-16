В ДТП с автобусом в Марий Эл погибли девять человек

В Республике Марий Эл микроавтобус столкнулся с КамАЗом , сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству в экстренных службах региона, в автобусе в момент аварии находились 21 человек. Девять из них погибли. При этом в республиканском МВД «Интерфаксу» подтвердили информацию о восьми жертвах.

Количество пострадавших и степень их тяжести уточняются.

Причина ДТП на данный момент неизвестна.