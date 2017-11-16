Депутат сообщил об эвакуации приемных Госдумы и Совета Федерации

Депутат Андрей Свинцов сообщил РБК об эвакуации здания Госдумы, где расположены приемные депутатов.

«Нам не докладывают, в связи с чем. Сама работа в Госдуме на пострадала», — отметил он.

Из Госдумы были выведены более 200 человек, сообщил РИА Новости собственный источник. Собеседник агентства из экстренных служб рассказал, что эвакуация началась после анонимного звонка о заложенной бомбе.

Собеседник РБК позже рассказал, что здание Совета Федерации обследовали, взрывное устройство найдено не было.

Массовые эвакуации продолжаются в России с перерывами с 11 сентября, авторы ложных сообщений о минировании остаются на свободе. Ущерб лишь в Москве составил, по последним данным ФСБ, 150 млн рублей. В администрации столицы заявили, что материальный ущерб оценивается в «сотни миллионов рублей».