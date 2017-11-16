Facebook запустил «индикатор доверия» СМИ

В социальной сети Facebook в режиме бета-тестирования появилась функция, которая поможет пользователям узнавать больше о средствах массовой информации, на которые они подписаны, сообщает The Verge.

В публикациях в ленте новостей появилась кнопка, нажав на которую можно получить дополнительную информацию о СМИ, подготовившем материал, а также его источниках. Предполагается, что в дальнейшем пользователи Facebook смогут получать данные также о владельцах и сотрудниках СМИ.

В эксперименте участвует ряд СМИ, включая агентство Associated Press и медиакомпания Vox.

Напомним, еще год назад Facebook объявила о сотрудничестве с информационными агентствами и медиакомпаниями, которые помогут социальной сети выявлять фейковый контент.