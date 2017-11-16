Определились все участники ЧМ-2018 по футболу в России

Стали известны все национальные сборные, которые примут участие в финальном этапе чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Последнюю, 32-ю, путевку на ЧМ-2018 завоевала сборная Перу.

В ответном стыковом матче команда Перу победила футболистов Новой Зеландии со счетом 2:0 и вошла в финальную часть отбора на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РБК.

Первый матч между командами закончился вничью.

Перу попадет на мундиаль впервые за последние 36 лет. Лучший результат она показала в 1970 году, пробившись в четвертьфинал на ЧМ-1970 в Мексике.

Браво, Перу🇵🇪!

Южноамериканская команда возвращается на Чемпионат мира спустя 3⃣6⃣ лет!

Поздравляем! 👏👏👏 pic.twitter.com/Gfu0LFq9hx — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 16 ноября 2017 г.

Помимо Перу и сборной России, которая как хозяйка ЧМ-2018 попала на него автоматически, на чемпионате выступят команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии. Жеребьевка чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

Ранее шанс сыграть на ЧМ-2018 упустила сборная Италии. «Скуадра адзурра» пропустит финальный этап первенства впервые за 60 лет.

