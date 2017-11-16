В Госдепе посетовали на непонимании Россией закона об иностранных агентах

Официальный представитель Госдепа США заявил, что в России неправильно понимают американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA), сообщает ТАСС.

«FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрации [в качестве иноагента], упоминания при распространении материалов о том, что это делается от имени иностранной стороны, и учета информации. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы. Такие утверждения ошибочны», — заявил представитель Госдепа.

15 ноября Госдума в последнем чтении приняла поправки к закону о СМИ, приравнивающие зарубежные средства массовой информации к иностранным агентам. В реестр СМИ-иноагентов они будут внесены в случае «получения денежных средств или иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан или от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников».

Принятие закона российские власти назвали «зеркальным ответом» на представление Минюста США в отношении телеканала RT America, которй американская сторона обязала зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что между уголовным делом и регистрацией как иноагент выбрала последнее.