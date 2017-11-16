В России появится фонд вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания о совершенствовании регулирования пассажирских перевозок поручил ряду ведомств проработать вопрос создания фонда для перевозок пассажиров проблемных авиакомпаний. Соответствующее поручение размещено на официальном сайте российского правительства.

Министерствам финансов и транспорта, а также «Аэрофлоту» поручается до 22 ноября разработать и представить предложения по созданию нового антикризисного авиационного механизма. Фонд должен будет «оперативно осуществлять финансирование расходов, возникающих в связи с необходимостью обеспечения прав пассажиров, заключивших ранее договор перевозки с авиаперевозчиком, допустившим остановку операционной деятельности».

Предполагается, что финансировать эту деятельность будут за счет привлечения средств компенсационного фонда, формируемого в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, или с привлечением денежных средств, полученных «Аэрофлотом» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией России.

Напомним, авиакомпания «Вим-Авиа» 25 сентября прекратила выполнять чартерные рейсы, при этом тысячи россиян с билетами перевозчика оказались в затруднительном положении в других странах. Против руководителей компании возбуждено дело о хищении денег пассажиров. По версии Следственного комитета, компания продавала билеты, понимая, что не сможет рассчитаться за топливо и обслуживание самолетов.