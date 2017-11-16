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16 ноября 2017, 18:34
вирусы Евгений Касперский спецслужбы США

Доступ к компьютеру сотрудника АНБ могла получить сотня вирусных программ

Лаборатория Касперского на площадке Geek Picnik
Лаборатория Касперского на площадке Geek Picnik
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

«Лаборатория Касперского» заявила о завершении внутреннего расследования инцидента, при котором секретная информация с компьютера сотрудника АНБ попала в компанию.

Речь идет о хакерских инструментах группы Equation Group, связанной с американским АНБ.

«Лаборатория» в очередной раз опровергла специальный поиск секретных данных, а также заявила, что уничтожила их без ознакомления.

По данным «Лаборатории Касперского», удаленный доступ к устройству сотрудника АНБ «могло иметь неизвестное количество третьих лиц», так как помимо инструментов Equation компьютер пользователя был заражен 201 вирусом, в том числе бэкдором Mokes, который позволяет третьим лицам получить доступ к устройству.

«Защитное решение "Лаборатории Касперского" сработало ровно так, как и должно было сработать при обнаружении вредоносного кода. Оно уведомило аналитиков компании об угрозе на основании сигнатур ПО группировки Equation, деятельность которой на тот момент расследовалась уже шесть месяцев», — отмечают в компании.

В «Лаборатории» подчеркивают, что секретная информация содержалась в архиве, относящемся к вирусу Equation.

«Помимо вредоносных программ, указанный архив также содержал исходный код ПО группировки Equation и четыре текстовых документа с грифами секретности. "Лаборатория Касперского" не обладает какой-либо информацией о содержании этих документов, так как они были удалены после получения», — заявляют в компании.

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