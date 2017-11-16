Кудрин разъяснил свои слова о дефиците средств в ПФР

Глава близкого к Кремлю Центра стратегических разработок Алексей Кудрин разъяснил свои слова о дефиците денег на пенсии.

В своем твиттере он привел часть интервью на эту тему и призвал Пенсионный фонд не реагировать на громкие заголовки СМИ.

«Прошу коллег из Пенсионного фонда реагировать не на горячие заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — написал экономист.

Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие. https://t.co/RhG34ifzl5 pic.twitter.com/WI24ke4sjm — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 ноября 2017 г.

В интервью Кудрин заявил, что единственный способ сохранения текущих выплат пенсионерам без ущерба для других отраслей — это повышать пенсионный возраст.