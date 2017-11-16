Пассажирку упавшего в Нелькане самолета просят наградить посмертно

Главный специалист администрации села Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края Марина Стулкова заявила, что жители Нелькана обратились к главе региона с просьбой наградить погибшую пассажирку самолета L-410, потерпевшего накануне крушение при заходе на посадку в районе села. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, при крушении самолета, летевшего в Хабаровск, погибли семь человек. Выжила трехлетняя девочка.

Предполагается, что перед гибелью одна из пассажирок, Ольга Лапонникова, успела закрыть ребенка своим телом и тем самым спасла девочку. Стулкова уточнила: «Девочку нашли под телом женщины, она плакала, была прикрыта».

Лапонникова работала педагогом-психологом в школе. Глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев рассказал о погибшей: «Она работала у меня в подчинении инспектором по делам несовершеннолетних, еще когда я работал в полиции. Положительный, ответственный работник, и как человек замечательный. Затем она продолжила работу в школе с трудными подростками, активно вела общественную работу, принимала участие во всех мероприятиях».

Между тем выжившую девочку в сопровождении группы медиков и членов регионального правительства эвакуируют в Хабаровск на борту самолета МЧС России. У ребенка сломана нога, врачи предполагают черепно-мозговую травму.