Лавров признал отсутствие доказательств сговора США с ИГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что у Москвы нет доказательств сговора между американской коалицией, действующей в Сирии, и «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет доказательств, что здесь имел место какой-то сговор», — заявил Лавров. «Но, — добавил министр, — с этим надо разбираться».

14 ноября Минобороны России разместило сообщение о том, что располагает «неоспоримым подтверждением» того, что США прикрывают отряды ИГ в Сирии.

В качестве доказательств военное ведомство, как выяснили Conflict Intelligence Team и Bellingcat, использовало скриншот из игры и снимки операции иракских военных годичной давности.

Позднее Минобороны заявило, что фотографии прикрепил некий гражданский сотрудник, заменило фотографии, однако текст сообщения менять не стало.