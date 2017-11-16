За год блокировки LinkedIn сохранил 60% российских пользователей

Соцсеть для деловых контактов LinkedIn спустя год после блокировки в России сохранила 60% российских пользователей. Об этом говорят данные Mediascope, которые приводит РБК.

Сервис был заблокирован в России в середине ноября 2016 года. В сентябре того года, по данным Mediascope, ресурс посетили 2,3 млн россиян. В сентябре 2017 года посещаемость составила 1,4 млн человек, снизившись таким образом на 39%.

По данным SimilarWeb, на октябрь 2017 года аудитория социальной сети в России составила 1 млн пользователей. В октябре 2016 года LinkedIn в России посетили 3,5 млн человек.

Блокировка LinkedIn в России началась из-за нарушения компанией российского закона о персональных данных, согласно которому они должны храниться и обрабатываться на территории РФ.