В Литве приняли аналог «закона Магнитского»

Литовский парламент единогласно принял закон «О правовом положении иностранцев», запрещающий въезд в республику гражданам других стран, замешанным в коррупции, отмывании денег и нарушении прав человека. Об этом сообщает Delfi.

Закон запрещает въезд в Литву на 5 лет иностранцам, которые подозреваются в перечисленных преступлениях или включены в черные списки ЕС и НАТО. Решение о запрете будет принимать глава МВД по предложению МИД республики.

Закон должен вступить в силу с января 2018 года.