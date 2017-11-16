16 ноября 2017, 15:20
В Литве приняли аналог «закона Магнитского»
Литовский парламент единогласно принял закон «О правовом положении иностранцев», запрещающий въезд в республику гражданам других стран, замешанным в коррупции, отмывании денег и нарушении прав человека. Об этом сообщает Delfi.
Закон запрещает въезд в Литву на 5 лет иностранцам, которые подозреваются в перечисленных преступлениях или включены в черные списки ЕС и НАТО. Решение о запрете будет принимать глава МВД по предложению МИД республики.
Закон должен вступить в силу с января 2018 года.
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