Глава Пентагона назвал условия переговоров с КНДР

Возможность для переговоров США с Северной Кореей появится только тогда, когда Пхеньян «прекратит тестировать, развивать и экспортировать свое оружие», заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Reuters.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выступил в южнокорейском парламенте с речью, посвященной КНДР.

Глава государства призвал все страны, в том числе Россию и Китай «прекратить торговлю с КНДР и свернуть связи в области технологий».