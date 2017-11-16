Минтранс пообещал фонду поддержки авиакомпаний 2 млрд рублей

Фонд поддержки авиакомпаний может формироваться постепенно, необходимо, чтобы его объем составлял около 2 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

«Мы считаем, что он должен быть в пределах 2 млрд рублей, этого будет вполне достаточно. Формироваться может постепенно... Будут прорабатываться и другие решения, которые не дадут дополнительной нагрузки на тариф для пассажиров или на компании», — заявил министр.

Фонд, по замыслу правительства, будет формироваться за счет отчислений самих авиакомпаний. Он позволит оперативно профинансировать расходы на вывоз пассажиров компаний, которые столкнулись с серьезными трудностями.

22 ноября Минтранс совместно с Минфином и «Аэрофлотом» должны представить в правительство предложения по созданию фонда.

Кроме этого до 8 декабря Минтранс должен разработать методику оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний.