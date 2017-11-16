Мугабе заявил об отказе уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которого военные накануне поместили под домашний арест, появился на публике, сообщает Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах страны.

93-летний глава государства был взят под домашний арест после того как отправил в отставку вице-президента страны, считавшегося его преемником. Военные увидели в этом попытку сделать преемницей жену Мугабе Грейс.

По данным агентства, Мугабе хочет проведения выборов лидера своей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт».

По его словам, он уйдет в отставку, только если проиграет выборы главы партии,.

Посредником на его переговорах с военными выступает католический священник Фиделис Муконори.