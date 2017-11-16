В МВД опровергли сообщения о грядущем упразднении СКР

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла сообщение «Первого антикоррупционного СМИ» о готовящейся реструктуризации Следственного комитета РФ. Об этом она сообщила ТАСС.

«Опубликованная в СМИ и на интернет-ресурсах информация о подготовке руководством МВД России предложений по реформированию системы органов предварительного следствия в Российской Федерации не соответствует действительности. Министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий Следственного комитета Российской Федерации другим ведомствам и тем более о его ликвидации», — сказала Волк.

Она добавила, что в настоящее время не готовится реструктуризация никаких следственных органов МВД.

Ранее СМИ сообщили, что глава следственного департамента МВД Александр Романов предложил передать Генпрокуратуре дела по особо тяжким статьям, а МВД — дела с тяжким, средним и небольшой тяжести составом преступлений.