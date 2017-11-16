Глава ЦБ сообщила о стагнации в экономике

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила перед депутатами Госдумы. В своем отчета она заявила, что в 2017 году рост российского ВВП составит 1,8%. Это означает, что «период восстановительного роста» экономики после спада «почти завершен», цитирует ее «Интерфакс».

«По нашей оценке, мы компенсировали 95% падения экономики, которое произошло, начиная с 2015 года», — заявила глава ЦБ.

«И, по нашей оценке, сейчас растет темпами, уже близкими к потенциальным. Потенциальным — тем, которые возможны при данной структуре и данной производительности экономики», — добаила Набиуллина.

По итогам года ЦБ ожидаетинфляцию в 2,5-2,7%, в следующем году инфляция вернется к целевому уровню в 4%, сообщила глава ЦБ.