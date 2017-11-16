Полиция проверила работающих в «Новой газете» иностранцев

Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова рассказала РБК, что в редакцию сегодня пришли пятеро сотрудников МВД.

«Сказали, что хотят посмотреть, как у нас оформлены иностранные сотрудники либо с двойным гражданством. Сейчас они у директора, и все спокойно», — отметила она.

Прусенкова также опровергла сообщение о проходящих в редакции обысках.

Информацию распространил телеканал РЕН ТВ, и она появилась раньше, чем сотрудники правоохранительных органов появились в редакции.

«Новость о том, что они пришли, на Рен ТВ появилась раньше, чем они пришли. О том, что они приходят, мы тоже узнали от Рен ТВ. Точнее, нам позвонили коллеги и сказали, что Рен ТВ говорят. Мы такие: "О, надо же", и тут они пришли», — рассказала Прусенкова.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил РБК, что сотрудники ведомства интересовались документами работающих в редакции иностранцев. В особенности Али Феруза (Худоберди Нурматова). Муратов подчеркнул, что Феруз никогда в штате газеты не работал, и напомнил, что в прошлом году с проверками в газету уже приходили девять раз.

«По закону мы не имеем права брать человека без гражданства и патента», — сказал главред «Новой газеты».

1 августа Басманный суд Москвы постановил из-за нарушения паспортного режима отправить Али Феруза на родину в Узбекистан. Журналист просил в суде убежища, утверждая, что на родине ему грозят пытки и уголовное дело из-за его нетрадиционной ориентации. В убежище ему было отказано, однако депортация была приостановлена на основании обеспечительных мер Европейского суда по правам человека, запретившего высылку до его окончательного решения.