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16 ноября 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Лев Николаев

Лев Николаев
Лев Николаев
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16 ноября 1937 года родился Лев Николаев, физик и лимнолог, популяризатор науки.

 

Личное дело

Лев Николаевич Николаев (1937-2011) родился в городе Славянск-на-Кубани. Учился в средней школе, потом – в художественном училище города Краснодара, которое окончил в 1954 году. В 1960 году окончил физический факультет МГУ. Работал в Лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук, изучал озера. В 1965 году окончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию.

Пройдя курс киномонтажа на Мосфильме в группе Эльдара Рязанова, Николаев оставил науку и посвятил себя кинодокументалистике, вплотную занявшись режиссурой и написанием сценариев для документального кино. 

В конце 50-х – начале 60-х годов работал сценаристом, оператором, режиссером документального кино. Будучи практически самоучкой, из кинолюбителя Николаев довольно быстро превратился в профессионала; две из его ранних картин «Вечера, месяцы, годы» и «Страницы ледовой жизни» – вышли в прокат, а его первая полнометражная картина «Сибирью плененные» была показана на больших экранах уже в 70 странах мира.

В 1973 году пришел на телевидение. Был редактором научно-популярных программ «Очевидное – невероятное», «Институт человека», позже – руководителем и ведущим программ «Под знаком Пи», «Избранное».

С 1984 года преподавал на высших курсах сценаристов и режиссеров Госкино.

В 1990 году стал  художественным и научным руководителем, а с 2001 года — президентом ТРК «Цивилизация», специализирующейся на производстве научно-популярных фильмов и передач.

С 1995 года занимал пост художественного руководителя независимой Ассоциации научно-популярного и просветительского телевидения. С того же времени являлся советником Генерального директора Общественного российского телевидения по научно-популярному вещанию.

С конца 1990-х годов Николаев вел передачи «Цивилизация» и «Гении и злодеи уходящей эпохи».

Лев Николаев скончался на 74-м году жизни в ночь с 20 на 21 мая 2011 года после продолжительной болезни. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

 

Чем знаменит

 
В телепередаче "Под знаком Пи"

Выдающийся тележурналист и просветитель Лев Николаев принимал участие в создании знаменитых научно-популярных программ «Очевидное – невероятное», «Под знаком Пи», «Избранное», «Цивилизация», «Гении и злодеи» – был их руководителем, редактором, сценаристом, а иногда и ведущим.

Под его руководством телекомпанией «Цивилизация» были выпущены десятки фильмов для телеканалов «Россия», «Первый», «Культура» и других. Среди известных проектов «Цивилизации», отмеченных профессиональными премиями или наградами — цикл фильмов «Тринадцать плюс» о русских ученых-лауреатах Нобелевской премии, цикл «Гении и Злодеи», фильм «Федерико Гарсиа Лорка. Загадка любви и смерти» и цикл из 15 фильмов «Секретные физики».

Как оператор, автор сценариев и режиссер создал 120 документальных и научно-популярных фильмов, многие из которых были награждены призами советских, российских и международных кинофестивалей. В частности, программа «Под знаком Пи» получала призы на фестивалях в Бристоле, Париже. Всего же фильмы и передачи, созданные по сценариям Льва Николаева, становились победителями всевозможных международных премий и фестивалей 19 раз – в том числе фестивалей в Токио, Париже, Нью-Йорке, Бристоле, Венеции, Монреале, Лейпциге и Парме.

Выпустил две мастерские драматургов на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Является автором нескольких научно-популярных книг.

 

О чем надо знать

В 1986 году сразу после аварии на Чернобыльской АЭС Лев Николаев отправился в опасную зону на съемки документального фильма «Предупреждение».

«Когда случилась чернобыльская авария, ее сначала скрывали, потом подавали с таким пафосом, как будто это Сталинградская битва, а затем нас вызвали и попросили: "Ребята, сделайте хорошее, серьезное научно-популярное кино. Объясните, что произошло и чем это грозит"», – вспоминал Николаев.

Фильм «Предупреждение» стал одним из первых серьезных научных фильмов о катастрофе в Чернобыле как на российском, так и на мировом телевидении. Он был показан в 95 странах.

Именно эта поездка в Чернобыль и подорвала здоровье Льва Николаева. В его жизни с того момента начался обратный отсчет.

 

Прямая речь

О своем уходе из науки в кинодокументалистику:  «Я никогда не был страстным физиком, который стремится делать открытия. Я занимался наукой, мне это было интересно, в конце концов живая жизнь, возможность ее фиксировать переманили меня сначала в документалистику, а потом на телевидение».

О засилье мистике на телеэкране и путях борьбы с ней: «Есть простой способ: публикуйте любую чушь, а рядом ставьте другую точку зрения. По крайней мере читатель узнает, что существует другой взгляд на проблему. В погоне за сенсацией наши СМИ раздувают ничтожные события до глобальных размеров, и в результате обыватель не может разобраться, что действительно стоит его внимания, а что нет. Поэтому задачи научно-популярных программ сводятся не к тому, чтобы увеличивать поток информации, а к тому, чтобы его сокращать».

Председатель редсовета журнала «Broadcasting. Телевидение и радиовещание» Валентин Лазуткин о Льве Николаеве:  «Не знаю другого мастера, который так много лично сделал на телевидении, как Лев Николаевич. Если собрать вместе все его программы, то их хватит не на один канал и не на один год. Особенно дорого то, что они наши, исконно российские, а не купленные за границей по лицензии. Телефильмы и программы Льва Николаева – гордость отечественного телевидения, высокая планка мастерства и гражданского служения».

6 фактов о Льве Николаеве

  • В детстве Лев Николаев мечтал стать архитектором. Сохранились его студенческие рисунки, в честности, портрет Ницше.
  • Николаев стоял у истоков формата «телевизионного моста» в Советском Союзе и принял участие в создании первых телемостов между СССР и США (Москва-Калифорния, Москва-Бостон, Москва-Вашингтон, Москва-Копенгаген-Бостон, Москва-Нью-Йорк).
  • Николаев мечтал создать на телевидении специализированный просветительский канал. Весной и летом 1998 года он вплотную работал над его проектом и был уже очень близок к цели – была разработана концепция канала, подготовлены технические решения, была достигнута договоренность о спонсорстве с российскими бизнесменами. Проект поддержал глава российского правительства Виктор Черномырдин, но его уход с поста премьера и случившийся дефолт поставили крест на проекте.
  • Лев Николаев становился лауреатом более десятка различных премий. Он трижды удостаивался премии ТЭФИ и дважды становился лауреатом государственной премии СССР: в 1980 году – за создание программы «Очевидное-Невероятное»,  в 1986 году – за цикл документальных фильмов.
  • В 2007 Лев Николаев был награжден орденом Почёта за многолетнюю плодотворную работу в области телерадиовещания.
  • В 2011 году при поддержке Министерства образования и науки РФ и телекомпании «Цивилизация» была учреждена Золотая медаль имени Льва Николаева. Награда вручается ежегодно за существенный вклад в просвещение, популяризацию достижений науки и культуры.

 

Материалы о Льве Николаеве

Интервью со Львом Николаевым.

«Наука может превратить злодея в хорошего человека!». Памяти Льва Николаева. АиФ,  21.05.2011

Академик умного телевидения. Валентин Лазуткин.

Статья о Льве Николаеве в Википедии

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