«Спаситель мира» да Винчи продан на аукционе за рекордную сумму

На торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке за рекордную сумму в 450 312 500 долларов была продана картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», принадлежавшая российскому миллиардеру и владельцу футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву.

В сообщении Christie’s сказано, что торги начались со 100 млн долларов и продолжались 20 минут. На картину претендовали два покупателя, имя нового владельца пока неизвестно.

Дмитрий Рыболовлев купил «Спасителя мира» в 2013 году за 127,5 млн долларов. Картина впервые появилась на аукционе в 1958 году, ее автором считался мастер «школы да Винчи». В 2011 году было установлено, что она принадлежит кисти самого Леонардо да Винчи.

В 2015 году за 179,4 млн долларов была продана картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины», которая до сих пор считалась самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе Christie’s.