Россия проведет собственный турнир в случае недопуска к Паралимпиаде-2018

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин на заседании координационного совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Новосибирске заявил, что в случае недопуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2018 Россия проведет альтернативный турнир в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что мы готовимся к играм, в случае неучастия наших спортсменов в Олимпийских играх мы проработали альтернативный вариант по аналогии с теми, которые были проведены перед Рио-де-Жанейро — Всероссийские открытые соревнования по зимним видам спорта», — сказал Андрей Строкин.

Он также отметил, что российские спортсмены выполнили все требования Международного Паралимпийского комитета (МПК) и в случае положительного решения на соревнования поедут 68 человек.

«На сегодняшний день из 68 спортсменов 62 прошли антидопинговое тестирование два раза, пять — один раз, один спортсмен — ни разу», — отметил он.

Паралимпийские игры в Пхенчане пройдут с 9 по 18 марта 2018 года по шести видам спорта.

Между тем 16 ноября стало известно, что Совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах. Таким образом, участие России в ОИ-2018 оказалось под угрозой.