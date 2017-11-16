Песков призвал с иронией относиться к слухам о выборах из Telegram-каналов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможное участие премьер-министра Дмитрия Медведева в президентских выборах, передает ТАСС.

На вопрос журналистов, обсуждают ли Владимир Путин и Дмитрий Медведев возможность выдвижения премьера, Песков сказал: «Наверное, нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева. Собственно, вчера у Дмитрия Анатольевича спрашивали, задавали вопрос, он ответил на него».

Медведева накануне спросили, собирается ли он идти на выборы «в этом году», на что он ответил: «Нет, в этом году выборов нет». Вопрос про выборы 2018 года премьер проигнорировал.

Также Песков, как сообщает РБК, призвал, «читая Telegram-каналы, сохранять разум, мудрость и иронию».

Речь идет о сегодняшнем сообщении Telegram-канала «Незыгарь», где автор заявил, что источники из аппарата фракции «Единой России» поделились с ним новостью о том, что Путин во время выступления на съезде ЕР 23 декабря предложит Медведева кандидатом в президенты. А затем в послании Федеральному собранию, которое пройдет в январе-феврале, предложит провести конституционную реформу госуправления.