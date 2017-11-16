В ПФР опровергли слова Кудрина о нехватке средств на пенсию

Пресс-секретарь Пенсионного фонда РФ Маргарита Нагога заявила РИА Новости, что бюджет ведомства обеспечен доходами в полном объеме.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объеме. Кроме того, пенсии и большинство социальных выплат будут каждый год повышаться. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат. Пенсионеры должны быть спокойны, все пенсии будут выплачиваться в срок и в полном объеме», — заявила пресс-секретарь ПФР.

Это заявление Нагога сделала в связи с утверждением главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о нехватке денег на пенсии россиян. Помимо этого он заявил, что покрыть дефицит за счет налогов ведомству не удастся. Единственным выходом, по мнению Кудрина, является повышение пенсионного возраста.