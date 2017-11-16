Одомашнивание животных усилило неравенство в древнем мире

Группа исследователей во главе с Тимоти Колером (Timothy Kohler) из Университета штата Вашингтон и Майклом Смитом (Michael Smith) из Университета штата Аризона пришла к выводу, что приручение домашнего скота в ранних государствах Евразии стало причиной возникновения в них более сильного имущественного неравенства, чем в древних государствах Нового Света, где среди домашних животных не было столь крупных, как коровы или лошади.

В качестве показателя имущественного неравенства в древности ученые выбрали размер жилища. В исследование они включили данные, собранные на 62 археологических памятниках в Евразии и Северной Америке, начиная с 8000 г. до н.э. до 1750 г. н. э., также они включили данные о современном койсанском народе къхунг как о наиболее близком к древним охотникам и собирателям. Для определения меры неравенства был использован стандартный статистический показатель – коэффициент Джини. Он принимает значения от нуля (при равномерном распределении признака в данном обществе) до единицы.

Исследователи обнаружили, что имущественное неравенство, как правило, постепенно увеличивалось по мере перехода от охоты и собирательства к земледелию, что подтверждает давно высказанную гипотезу о том, что сельское хозяйство усиливало социальную иерархию. Примерно через 2500 лет после первого появления культурных растений коэффициент Джини, как в Старом, так и в Новом Свете, достиг примерно 0,35. Такой показатель оставался более или менее устойчивым в Северной и Центральной Америке. Но на Ближнем Востоке, в Китае, в Европе и Египте неравенство продолжало расти, коэффициент Джини примерно через 6000 лет после возникновения сельского хозяйства превысил 0,6.

Авторы предполагают, что разница между культурами Старого Света и Америки объясняется наличием домашних животных, в первую очередь тяглового скота. В то время как североамериканские и мезоамериканские общества зависели от человеческого труда, в Старом Свете имелись быки и лошади для пахоты и перевозки грузов. Животноводство позволяло людям обрабатывать больше земли и получать больше излишков продовольствия, а также создавать торговые караваны и армии для управления огромными территориями. Поскольку земля и скот передаются по наследству, некоторые семьи становились еще богаче с течением времени.

Археолог Брайан Хейден (Brian Hayden) из Университета Саймона Фрейзера (Канада) соглашается с тем, что расчет коэффециента Джини для древних обществ должен стать общепринятой практикой. Но он полагает, что возникновение и усиление неравенства могут быть вызваны не только наличием домашних животных. В поселении Китли-Крик в Британской Колумбии (от 2500 до 1100 лет назад) Хейден раскопал дома диаметром до 20 метров и рассчитал, что коэффициент Джини для данной культуры равен 0,38. По его мнению, источником неравенства в данной культуре стало то, что некоторые семьи монополизировали лов лосося на определенных реках. «Наследование рыболовных участков в точности соответствует наследованию земли, или крупного рогатого скота, или чего-то еще», – полагает Хайден. Также он говорит, что было бы интересно видеть данные по древним обществам Южной Америки, где государства моче или инков контролировали огромные территории, и где были одомашнены ламы и альпаки.

Исследование Колера, Смита и их коллег опубликовано в журнале Nature.