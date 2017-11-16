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16 ноября 2017, 16:04
биология генетика медицина старение

Мутация гена свертывания крови может продлить продолжительность жизни

Pixabay

Редкая мутация гена, связанного со свертыванием крови, как обнаружили исследователи, одновременно дает человеку защиту от диабета и продлевает его жизнь.

Мутация была обнаружена более двадцати лет назад во время лечения девочки из религиозной группы амишей в штате Индиана. Из-за нарушения свертываемости крови она чуть не погибла во время стандартной хирургической операции.

Кардиолог Дуглас Воган (Douglas Vaughan) из Северо-западного университета и его коллеги заподозрили, что мутировавший ген может иметь и другие функции помимо участия в свертывание крови. Воган нашел повзрослевшую пациентку и получил ее согласие на исследование. Также в исследовании приняли участие 176 других членов сообщества амишей, среди которых встречается данная мутация.

Ученые уже знали, что белок ингибитор активатора плазминогена 1 (PAI-1) связан с рядом болезней, ассоциированных со старением. В частности высокий уровень этого белка повышает риск атеросклероза и диабета второго типа. Мыши, у которых искусственно активирована выработка PAI-1, проявляют признаки преждевременного старения.

Авторы работы подтвердили, что у амишей Индианы, происходящих от семейной пары, которая шесть поколений назад иммигрировала в США из Швейцарии, встречаются «нокаутные» мутации гена, называемые SERPINE1, который отвечает за синтез белка PAI-1. У некоторых из них, как у той девочки, отключены обе имеющиеся копии этого гена. У другие одна остается функциональной, а другая «нокаутирована». Исследователи провели физиологические тесты 43 таких человек и сравнили результаты с другими людьми из их общины, у которых нормально функционировали обе копии гена.

если у человека мутировала только одна из двух копий гена, его продолжительность Исследование показало, что у людей с одной копией SERPINE1 в клетках были более длинные теломеры – некодирующие участки на концах хромосом, которые сокращаются при каждом делении клетки (подробнее о теломерах можно прочитать здесь). То есть клетки этих людей старели медленнее. Также носители мутантной копии гена оказались, по-видимому, защищены от диабета, так как мутация коррелирует с более низким уровнем инсулина.

Изучив истории семей, ученые выяснили, что средняя продолжительность жизни носителей одного мутировавшего гена SERPINE1 составляла 85 лет. Это на десять лет больше, чем в среднем в данной общине амишей. При этом за счет второй копии гена у них нет проблем со свертываемостью крови.

Исследователи разработали возможный метод терапии, которая направлена на белок PAI-1. Сейчас в Японии происходит тестирование этого метода на пациентах с высоким риском возникновения диабета. Ученые надеются также провести клинические испытания этого метода на пациентах с ожирением.

Ранее мы уже рассказывали об обнаружении в закрытых религиозных группах, в том числе и среди амишей, редких мутаций, которые оказывались перспективными с медицинской точки зрения.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

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