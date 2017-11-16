Путин переговорил с главами ДНР и ЛНР о судьбе украинских пленных

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Игорем Плотницким и Александром Захарченко инициативу по обмену пленными между ЛНР, ДНР и Украиной, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении подчеркивается, что руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.

Факт телефонного разговора на тему обмена пленными подтвердил и глава ДНР Александр Захарченко. «В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли», — заявил глава ДНР.

15 ноября с просьбой об обмене пленными к российскому лидеру обратился лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Он сообщил, что Украина готова освободить более 300 человек и ждет от ополченцев возврата свыше 70 человек до Нового года.