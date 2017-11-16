Путин рассказал о планах запретить иностранным судам провоз углеводородов по Севморпути

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе совещания Путин поднял вопрос о предоставлении судам, ходящим под российским флагом, «исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути».

По словам президента, соответствующий законопроект уже рассматривается в Госдуме и в скором времени может будет принят.

«Этот шаг позволит нарастить объемы морских перевозок, будет укреплять позиции отечественных судоходных компаний, создаст дополнительные возможности для обновления принадлежащего им флота», — заявил президент.

Он отметил, что «также, что есть предложения распространить эту норму и на другие морские акватории нашей страны».