Идею создания Putin Team поддержали 68% опрошенных россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого поинтересовался мнением респондентов о создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина Putin Team. Данные опроса приводит РИА Новости.



Опрос проводился 10-12 ноября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

В ходе опроса выяснилось, что 83% респондентов не в курсе инициативы хоккеиста Александра Овечкина о создании такого движения. Про Putin Team до участия в опросе слышали лишь 17% респондентов.

68% участников опроса поддержали идею создания Putin Team, 22% остались равнодушными, 6% высказались об инициативе отрицательно.

Отметим, к движению Putin Team присоединились хоккеисты Евгений Малкин, Павел Буре и Илья Ковальчук, губернаторы Тульской и Московской областей Алексей Дюмин и Андрей Воробьев, шахматист Сергей Карякин.