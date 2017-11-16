Qiwi купила «Точку» и Рокетбанк за 700 млн рублей

Система электронных платежей Qiwi потратила на приобретение интернет-банков «Точка» и Рокетбанк 700 млн рублей. Об этом сообщил глава Qiwi Сергей Солонин, передает RNS.

«В августе 2017 года мы провели серию сделок по приобретению брендов, программного и аппаратного обеспечения "Точки" и Рокетбанка у банка "Открытие" на общую сумму около 700 млн рублей», — заявил бизнесмен.

Оба интернет-банка были выкуплены у банка «Открытие».

Солонин добавил, что Qiwi также заключила «определенные операционные соглашения» с «Открытием» в связи с этими сделками.

Сейчас все соглашения с «Открытием» находятся на рассмотрении временной администрации, назначенной в банк ЦБ.

«Мы не ожидаем никаких точных решений по поводу указанных сделок по крайней мере до конца 2017 года», — отметил Солонин.