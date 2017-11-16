РУСАДА выполнило все зависящие от него требования WADA

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что РУСАДА выполнило все зависящие от него пункты дорожной карты для восстановления членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), передает ТАСС/

Ранее сегодня совет учредителей WADA заявил, что РУСАДА не выполнила ряд пунктов для возобновления членства.

«Наша работа WADA не блокируется. В карте были пункты, которые зависели от нас, мы их выполнили. Есть те пункты, по которым остаются вопросы, но они больше определяются различными особенностями. Эти пункты выходят за рамки наших полномочий, мы можем только констатировать данный факт», — отметил Ганус.

Речь идет о трех пунктах: признании госпрограммы допинга на Играх в Сочи в 2014 году, допуск к спортсменам в закрытые города и доступ к допинг-пробам, которые находятся в СКР в рамках расследования дела информатора WADA Григория Родченкова.

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко заявил сегодня, что в течение дня доложит о ситуации премьер-министру Дмитрию Медведеву.