ФАС нашла нарушения при передаче одного из петербургских соборов РПЦ

Санкт-петербургское управление ФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при передаче городом Сампсониевского собора Русской православной церкви. Об этом говорится на сайте ФАС.

По мнению антимонопольщиков, закон нарушил петербургский комитета имущественных отношений. С просьбой о передаче здания собора в комитет обратилась Санкт-петербургская епархия Русской православной церкви.

Комитет издал распоряжение об использовании собора епархией, однако договор о передаче здания был заключен с другим юрлицом — с приходом Сампсониевского собора.

При этом приход, как выяснили в ФАС, не отвечает по обязательствам епархии, как и епархия не отвечает по обязательствам прихода.

В итоге, по мнению ФАС, было нарушено само распоряжение городских властей, а также порядок заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества, который прописан в законе о защите конкуренции.

Решение по этому делу ФАС вынесет на заседании своей комиссии. О дате и времени заседания сообщат позднее.