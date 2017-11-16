Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов

Министерство финансов России подготовило законопроект, вводящий уголовную ответственность за ввоз в страну санкционной продукции. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Министерство предлагает дополнить статью 226.1 УК о контрабанде ядовитых, взрывчатых веществ, оружия и стратегически важных товаров санкционной продукцией.

В 2015 году похожий законопроект предлагала Федеральная таможенная служба, которая с тех пор перешла в ведение Минфина. Тогда инициатива не была принята.

Тем временем российский фермер и сыровар Олег Сирота рассказал изданию «Конт», что обнаружил в Госдуме запрещенный к ввозу в РФ сыр.

Сыр «Дор Блю» продавался в одном из магазинов Думы. Там заявили, что его поставляет российский производитель. Позвонив по указанному на упаковке сыра телефону, корреспондент услышал: «Мы его не делаем. У нас фасовка сыров».