В ГД опровергли участие частных компаний в разминировании Сирии

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов опроверг сообщения о будущем участии в разминировании сирийских населенных пунктов частных российских компаний. Об этом он заявил РИА Новости.

Шаманов назвал «не соответствующей действительности» публикации СМИ о том, что Минобороны высказалось на заседаниях комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности за привлечение частных компаний из России.

Об участии частников в разминировании Сирии журналистам сообщил высокопоставленный источник, участвовавший в обсуждении. По его словам, к проекту должны были привлекаться частные компании, специализирующиеся на разработке и изготовлении специальной робототехники, после специальной проверки.

Эту информацию подтвердил СМИ первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Глава отдела информации политического управления министерства обороны Сирии Самир Сулейман рассказал, российские фирмы могут принять участие в разминировании территорий при условии участия Сирии в отборе претендентов.

Свое желание принять участие и техническую готовность подтвердили несколько российских высокотехнологичных компаний, сообщали СМИ.